﻿ Народный репортёр. В рекламе компот по одной цене, в чеке – по другой

Были в супермаркете «Анвар» в ТРЦ «Керуен City» на фудкорте. Висит баннер – меню c ценами. А когда пробивают через кассу – цены внезапно изменяются, и не в пользу покупателей. Так стакан компота в меню 99 тенге, в чеке – 149 тенге.

Место: супермаркет «Анвар» в ТРЦ «Керуен City».

Дата: 29 июля 2017 года.

Автор: aolmin aolmin.

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