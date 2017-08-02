﻿ Народный репортёр. Кран посреди дороги создаёт затор

Посреди дороги стоит кран, что-то ремонтируют. Разгар дня, создаются пробки, аварийные ситуации. А нельзя работать рано утром или ночью, когда машин мало?

Место: съезд с моста 5 микрорайона.

Автор: Багдат.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14