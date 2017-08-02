﻿ Народный репортёр. Разворот через глубокую яму

Чтобы из Заречного-1 попасть в город, надо выехать на трассу Актобе-Хромтау, проехать метров 500, и за АЗС будет место для разворота. На месте разворота нужно преодолеть обрез асфальта глубиной более 20 сантиметров!

Место: Заречный-1.

Дата: июль 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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