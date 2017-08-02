﻿ Народный репортёр. Если плиты упадут, быть беде

На козырьке крыши дома на улице Шайкенова торчат плиты. При сильном ветре они могут упасть.

Место: ул. Шайкенова, 5.

Дата: июль 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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