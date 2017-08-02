﻿ В Астане стартовал «Железный человек». От Актобе – издатель «Диапазона»

В Астане стартовал «Железный человек». От Актобе – издатель «Диапазона»

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В Астане стартовал «Железный человек». От Актобе – издатель «Диапазона»

На фото: Отличный опыт – возможность стартовать вместе с олимпийским чемпионом. А. Винокуров и издатель «Диапазона» В. Михайлов.

В Астане прошли соревнования по триатлону на полужелезной дистанции. Издатель газеты «Диапазон» Владимир Михайлов был единственным представителем Актобе и занял 1-е место в своей группе. Глава федерации Карим Масимов объявил о начале соревнований по Ironman (Железный человек) в Астане.

Главной особенностью этого старта стала возможность наряду с профессиональными атлетами участвовать спортсменам-любителям. 155 участников должны были проплыть 1,9 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафонскую дистанцию 21 км. На все это отводится 8,5 часа. Карим Масимов открыл чемпионат и объявил о проведении в Астане в 2018 году соревнования по триатлону Ironman (Железный человек). Открытый чемпионат этого года на полужелезной (half-ironman) дистанции стал своеобразной репетицией будущего старта по Ironman.

Среди профессионалов 1-е место занял Иван Тутукин из России, он преодолел дистанцию за 3 часа 43 мин. 16 сек.

Главная звезда этих соревнований – олимпийский чемпион и генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров выступал как любитель и занял 2-е место. А первым в возрастной категории от 40 до 44 лет стал спортивный директор велокоманды «Астана» Сергей Яковлев.

Андрей Ханадеев из Кыргызстана победил в возрастной категории от 45 до 49 лет. Второе место в этой группе досталось главе холдинга BI Group Айдыну Рахимбаеву.

В возрастной категории от 50 до 54 лет победил наш руководитель, издатель газеты «Диапазон» Владимир Михайлов.

В возрастной группе 60+ на 1-м месте оказался глава Банка развития Казахстана Болат Жамишев.

Абсолютными чемпионами среди любителей стали Михаил Лещина и Нагима Керембаева.

Призы победителям вручили глава КНБ, президент федерации триатлона Казахстана Карим Масимов, аким Астаны Асет Исекешев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Что такое Ironman?

Ironman (Железный человек) называют самым престижным и самым сложным соревнованием в мире. Основное отличие «железной» гонки в том, что участники соревнуются не друг с другом – каждый преодолевает себя в изнурительной гонке. Здесь главный соперник – усталость, а главный союзник – воля. Здесь не так важно, каким по счету ты придешь к финишу, важно дойти до конца. Триатлон IRONMAN состоит из 3 этапов, они следуют друг за другом без перерыва: заплыв (3,86 км), заезд на велосипеде (180,25 км) и забег (42,195 км). Участники должны преодолеть всю дистанции за 17 часов. Не успел – дисквалификация. Успел – победа.

– the-challenger.ru

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30.07.2017, 17:59
  
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