﻿ В Актобе показывают спектакли для самых маленьких

В Актобе показывают спектакли для самых маленьких

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В Актобе показывают спектакли для самых маленьких

На фото: Пока в актюбинском бэби-театре один спектакль о воде, но в планах расширить репертуар. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В Актобе появился театр для самых маленьких зрителей. Спектакли рассчитаны для детей от 10 месяцев до 4 лет.

Бэби-театр не похож на классический. Вместо сцены – бассейн, в котором стоят тазики с водой. Совместно с актерами дети создают моря с ракушками, кораблями, рыбой, устраивают штормы и гуляют под дождем.

– Бэби-театр предназначен для маленьких деток, – рассказала владелица школы раннего развития «Mega Kids» Айгуль Ибраимова. – Здесь происходит первое знакомство детей с театром, прививается любовь к культуре, после дети уже готовы переходить в кукольный, драматический театры. В нашем театре нет разделения на зрителей и актеров, все вовлечены в игру. Спектакли камерные, максимальное количество – 12 деток. Чтобы актеры могли с каждым позаниматься, каждому уделить внимание.

В Казахстане актюбинский бэби-театр стал первым. Помогли создать его авторы московского проекта «Первый театр» в жанре бэби-театра Ольга и Юрий Устюговы. Декорации и аппаратуру для театра привезли из Москвы, режиссер Юрий Устюгов проводил кастинг и мастер-класс для актеров, был на премьере.

В актюбинском театре два актера: Даулет Балапанов работает в театре кукол «Алакай», Сабина Сатиева окончила курсы актерского мастерства, хореографии и вокала.

– Мы работаем в удовольствие, – поделилась Сабина Сатиева. – Сначала было трудно, когда ребенок плачет или что-то просит, но сейчас мы легко с этим справляемся. Когда у детей загораются глаза, они пытаются прочувствовать весь спектакль, пытаются во всем участвовать – это трогает душу.

Спектакли проходят по субботам в частной школе в Батысе.

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