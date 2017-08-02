﻿ Актюбинец раздевал манекены

Мужчина орудовал в торговых домах.

29-летний актюбинец Эрик К. прогуливался по торговому дому «Астана». На 2-м этаже увидел, что продавщица бутика занята клиентами, воспользовался моментом и снял с манекена кожаную куртку стоимостью 20 тысяч тенге. Далеко уходить не стал, продал ее за 3 тысячи тенге около «Астаны». В «Мега Шыгысе» также объектом нападения стал манекен. Эрик стянул с него женское платье и в тот же день продал его на рынке. Во втором случае продавец только вечером заметила, что манекен голый. Вор не учел, что все его манипуляции с манекенами попали на камеры видеонаблюдения.

Суд приговорил раздевавшего манекены к 2 годам ограничения свободы. Также постановил привлечь осужденного к принудительному труду сроком на 240 часов в год.