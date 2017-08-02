﻿ На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья

На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья

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На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья

На фото: 21 июля. Во время капитального ремонта на пр. Победы рабочие срезали часть карагачей, чтобы линия бордюров не прерывалась. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В акимате объяснили вандализм так: мастер недоглядел, вместо того чтобы спилить, их только подпилили. И успокоили: деревья уберут.

На пр. Победы в начале лета начали ремонт, меняют дорожное покрытие, укладывают асфальт на аллее и обновляют бордюры. Скамейки после укладки асфальта на аллее почти сровнялись с землей. Расстояние от скамьи до земли сократилось вдвое, сообщили читатели. Больше всего пострадали карагачи. Одно дерево заасфальтировали прямо на аллее, несколько других карагачей подверглись вандализму: они помешали установке новых бордюров, поэтому куски деревьев почти у основания срезали.

«Диапазон» неделями добивался комментария от горотдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

– Согласно плану работ производится капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Победы. Протяженность участка 1 149 метров, – рассказал Руслан Торегали, руководитель отдела. – В проекте предусмотрено устройство тротуара с обеих сторон, тротуара в сквере, установка бортовых бетонных камней и асфальтобетонного покрытия. От ул. Каратаева до пр. Мира уже есть новый асфальт, от пр.Мира до ул.Чернышевского ремонт продолжается.Предусмотрен ремонт чугунных ограждений на аллее, будет ремонт скамеек и урн, новые скамейки не предусмотрены. Касательно деревьев, начальник участка и мастера недоглядели. Рабочим дали команду, и вместо того, чтобы спилить деревья, вот так и сделали (подпилили). Деревья эти уберем.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Да там же наверняка сухие деревья были, хех, нашли проблему. Уберут и посадят новые. Вот и все. И вони никакой нет. Как тут верно подмечено, контролировать ж@пы свои надо. У меня стойкое ощущение, что чиновниками целенаправлено выполняется какое-то тайное поручение по созданию в регионе невыносимых условий для жизни и естественного оттока народа, особенно думающего, способного заявить о своём мнении и выйти на улицу. На их места можно селить люмпенов при необходимости и уже спокойно приспокойно раздавать китайцам месторождения и землю. Другого объяснения действий властей я не вижу.
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03.08.2017, 02:37
фото пользователя beowolf
beowolf
Вандализм - бессмысленное уничтожение исторических памятников, культурных ценностей. В этом случае смысл имел место быть. Подправил
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03.08.2017, 02:42
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