﻿ Экс-чиновник, оскандалившийся с $20 000, проработал в новой должности 3 дня

Экс-чиновник, оскандалившийся с $20 000, проработал в новой должности 3 дня

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Экс-чиновник, оскандалившийся с $20 000, проработал в новой должности 3 дня

Как сообщил глава облздрава Асет Калиев, Алмат Ермагамбетов (на фото) уволился после того, как "Диапазон" написал о его новой должности.

Недавно нам сообщили, что экс-госслужащий Алмат Ермагамбетов получил новое назначение – заместителя главного врача КДЦ в Авиагородке. Но в управлении здравоохранения это опровергли.

– Он сейчас нигде не работает, – сказал глава облздрава Асет Калиев и объяснил причину увольнения из медцентра: – В последней должности он всего 3 дня проработал, потом написал заявление на увольнение. Потому что вы снова начали писать о нем.

Напомним, экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда), чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он стал потерпевшим в суде. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ. После критики акима области Ермагамбетова уволили.

После этого в конце июля его назначили на должность финансового директора ГКП «Актюбинский медицинский центр». Эту информацию подтвердил руководитель медцентра Рустем Исаев. При этом в управлении здравоохранения уточнили, что Ермагамбетов был назначен и.о. директора по консультативно-диагностическому отделению. В его круг обязанностей входили вопросы менеджмента и улучшения инвестиционного климата.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Интересно, а если бы "Диапазон" об этом не написал, человек бы так и работал???
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17.08.2017, 09:14
фото пользователя my.imya
my.imya
Конечно. Хотя я так понимаю, судимости у него нет, чего тогда увольняют? А просто рядовая должность уже его не устраивает?
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17.08.2017, 10:56
фото пользователя Малинка
Малинка
Потому что вы снова начали писать о нем.
Это глава облздрава так отвечает?Ничего себе!
На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ.
Ермаганбетов курировал ведь госзакуп.И почему он ,с поставщиком государственных закупок(которая делала поставку мед.оборудования)в гос.учреждения, так тесно общался?Что даже договорился ,чтобы поставщик устроил ребенка госслужащего на подг.курсы НИШ.Почему между поставщиком и ним были денежные отношения?Да и еще и в долларах США!!!.
Почему такие отношения между поставщиком и госзакупом были?И была ли конкурентная борьба между поставщиками?
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17.08.2017, 16:04
фото пользователя Малинка
Малинка
Т.е.на этом примере возникает необходимость думаю,дополнить Закон о госзакупках пунктом,запрещающим личные денежные отношения между поставщиком и любым представителем гос.закупок.
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17.08.2017, 16:09
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