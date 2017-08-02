﻿ Актюбинец хочет купить номер 666ZLO

Сколько будет стоить номер на авто 666ZLO, и что нужно сделать, чтобы его получить?
– Данил
ОТВЕТ: – Государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), номера повышенного спроса с одинаковыми цифровыми обозначениями, в данном случае «666» значатся в свободной продаже по цене 310 853 тенге. Буквенные обозначения выбору не подлежат. Согласно изменениям закона РК от 03.07.2017 года по вопросам дорожного движения, предусматриваются вопросы выдачи ГРНЗ с одинаковыми буквенными обозначениями, которые вступят с 01.01.2018 года. Выбор других буквенных обозначений законодательством не предусмотрен, – прокомментировали в ЦОН.
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