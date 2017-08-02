﻿ Как аукнулись в Казахстане слова президента Монголии о деньгах и офшорах

Посиделки с друзьями в последнее время бывают очень редко, все мы давно уже далеко не дети, есть семьи, внуки, житейские проблемы. После первой речи, как всегда за дружбу и близких, мы будто по команде заговорили и заспорили о главной новости, что промелькнула в соцсетях и затмила по своей значимости и фееричности новые экономические санкции. Этой приятной во всех отношениях «бомбой» оказались слова новоизбранного президента Монголии Халтмаагийн Баттулга, который пришел к власти 7 июля этого года.

Художник, спортсмен, предприниматель, бывший министр, примерный сын и отличный отец 4-х сыновей-близнецов от русской жены, правитель 19-й по площади страны мира и 137-й по численности населения. Взял, да и ни с кем из коллег по региону не посоветовавшись, высказался на весь белый свет, что дает ни больше ни меньше, а ровно 49 суток, чтобы местные олигархи вернули свои деньги из офшоров прямиком на счета центрального банка Монголии. Сказал прямо и без обиняков.

Он, президент Монголии и сам не последний нищий в стране, задекларировал за последний год 124 миллиона тугриков, это целых 140 миллионов тенге по курсу! И деньги эти он держит у себя в стране и советовал остальным тоже последовать его патриотическому примеру.

Я мысленно представил, как восприняли слова этого потомка великого Чингисхана. Кто-то покрутил указательным пальцем у виска, кто-то полетел в свои офшоры, чтобы понадежнее «закопать» свои кровные, а кто-то просто усмехнулся, глядя на своих высоких протеже и чуть слышно сказал себе под нос волшебные слова, что никто их не тронет. Ведь «рыба гниет уж миллионы лет с головы...».

Начались жаркие споры по поводу слов президента далекой Монголии, как будто мы обсуждали что-то очень важное и решающее, происходящее в нашей родной стране. Дело могло дойти и до руко­прикладства, если бы не негромкий голос седовласого в годах мужчины за дальним столиком у окна со стаканчиком дымящегося чая и надкушенным холодным пирожком:

– Угомонитесь же, земляки, я вас слушаю уже больше получаса. Если этот президент не самой богатой страны хотя бы сказал такое, то уж точно не совсем потерян этот мир, значит, он не боится своих слов, он чист, как перед своим маленьким народом, так и перед Богом.