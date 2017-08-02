﻿ Нужен абонемент в автобусы, как при Союзе

Нужен абонемент в автобусы, как при Союзе

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Нужен абонемент в автобусы, как при Союзе

На фото: За 26 лет независимости давно можно было ввести абонементы за проезд на автобусах, уверен читатель. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Я хотел бы поделиться своим мнением по поводу поднятия цен за проезд. Я думаю, примерно 35-40% выручки не доходят до автопарка.

Я как-то сел на первый маршрут на ЖД вокзале и доехал до конечной остановки, до Жилгородка. Ради интереса попутно стал считать пассажиров, которые платили за проезд. Так вот, у меня вышло больше 5 тысяч тенге, не считая детей. И это за неполный круг. Если хотите убедиться, сажайте «счетчика», и пусть он считает, сколько за круг выходит и сколько за всю смену.

Общественный транспорт во все времена был дешевым и выгодным. Давайте тогда введем абонементные талоны за проезд, как при Союзе. Как ни крути, у коммунистов много чему можно было бы научиться. За 26 лет независимости давно можно было ввести абонементы за проезд.

В соседней России, в Оренбурге работают, как и прежде, два троллейбусных парка, экологически чистый транспорт. И трамваи ходят, и автобусы. Это бесплатный совет, если вдруг у нас не смогут додуматься до этого сами. А поднять цену за проезд и залезть пенсионерам в карман – много ума не надо.

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