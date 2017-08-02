﻿ Кто желает покорить небо? Пора в лётное училище

Кто желает покорить небо? Пора в лётное училище

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Кто желает покорить небо? Пора в лётное училище

На фото: С 20 июля по 20 августа в ВИСВО Актобе проходит отбор будущих пилотов и инженеров. || Фото автора

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова вновь открывает свои двери для желающих поступить в авиационный институт и покорить небо.

С 20 июля по 20 августа 2017 года в Военном институте СВО проходит отбор кандидатов на учебу в военные учебные заведения.

Наш институт выполняет подготовку авиационных специалистов летного состава: эксплуатация воздушных судов (самолетов, вертолетов и транспортных самолетов), навигация воздушных судов, управление полетами авиации. Также авиационных специалистов инженерно-технического состава: техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей, интегрированные системы воздушных судов, техническая эксплуатация авиационного оборудования, техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования.

Будут 5 этапов приема: предварительный профессионально-психологический отбор, проверка физической подготовленности, окончательное медицинское освидетельствование, окончательный профессионально-психологический отбор и заключительный пятый этап – конкурсный отбор и зачисление в институт. Обучение начнется с 1 сентября.

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