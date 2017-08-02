﻿ Школьники очистили дворы дома малютки «Умит»

Школьники очистили дворы дома малютки «Умит»

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Школьники очистили дворы дома малютки «Умит»

На фото: Ученики 7-8 классов школы №17 помогли убрать дворы и вывезти мусор. || Фото автора

В доме малютки «Умит» ученики 7-8 классов провели благотворительную акцию «Твори добро!» по благоустройству и санитарной очистке. Это летняя трудовая практика по инициативе горотдела и областного управления образования Актюбинской области совместно со средней школой №17. Ученики приняли активное участие в акции: очистили дворы от травы и листвы, собрали и вывезли мусор. Акция прошла на высоком уровне.

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