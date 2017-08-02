﻿ Дети набили во дворе бутылок

Дети набили во дворе бутылок

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Дети набили во дворе бутылок

Во дворе нашего многоэтажного дома дети 8-10 лет придумали новую «игру» – били бутылки кирпичом. Вся дорожка, площадка в мелких стеклах! К одной из родительниц подошла, она только руками развела: «Они же дети! Я поругала их, дворник уберет». Дворника в нашем дворе не видела. У меня тоже ребенок 3 лет, а стекла даже у песочницы валяются… Кто должен убирать?

– Шолпан

Алена ДУЛЯ, юрист: – Уборка придомовой территории входит в обязанности КСК, поэтому вам необходимо обратиться с жалобой к председателю КСК. Если после вашего обращения ситуация не изменится, то следует обратиться в отдел ЖКХ акимата. Кроме того, при неудовлетворительной работе КСК жильцы имеют право переизбрать на общем собрании как председателя кооператива, так и членов ревизионной комиссии, членов правления. Это право предоставлено статьей 47 закона РК «О жилищных отношениях».

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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