﻿ На работе оплачивают полный больничный

Работодатель отказывается оплачивать весь больничный, часть считает как БС. Разве это законно? Работаю официально, есть договор. Заболела серьезно и проболела почти 2 недели, больничный тоже официальный. Куда обращаться?

– Гульдана

Алена ДУЛЯ, юрист: – В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РК работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности. Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листки нетрудоспособности, выданные в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области здравоохранения. Социальные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются работникам с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. Положениями п. 4 приказа министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года №907 «Об утверждении правил назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности» предусмотрено, что пособие выплачивается по месту работы на срок, указанный в листе о временной нетрудоспособности.

Если работодатель нарушает указанные нормы закона, вам следует обратиться с заявлением в департамент по труду. По вашему заявлению будет проведена проверка. В случае выявления нарушений работодателю будет выдано предписание об устранении допущенных нарушений. Также вы имеете право обратиться в суд с соответствующим требованием. К исковому заявлению необходимо приложить письменные доказательства о сроке нетрудоспособности и о произведенных платежах.

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz