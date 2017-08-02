﻿ Может ли жена вернуть в магазин покупку, сделанную мужем

Муж купил деталь для машины, она оказалась бракованной. Сегодня он уехал на вахту. Могу ли я сама вернуть деньги? Чек есть. Но покупала не я…

– Елена

Алена ДУЛЯ, юрист: – Купленная деталь является имуществом. В соответствии со ст. 33 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства. Таким образом вы также являетесь собственницей этой детали как и ваш супруг. Это позволяет вам осуществлять все права, принадлежащие собственнику. Кроме того, законом РК «О защите прав потребителей» раскрыто понятие потребителя. Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, вы не только со-собственник этой детали, но и потребитель, поэтому обладаете правом обмена или возврата товара. Но и это еще не все. Статьей 7 закона определено право потребителя на надлежащее качество товара, на обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества. Статьей 15 потребителю предоставлено право на обмен или возврат товара ненадлежащего качества в установленные гарантийные сроки. Поэтому обменять или вернуть товар ненадлежащего качества можете и вы, и ваш супруг по возвращении из поездки при условии, что гарантийный срок на тот момент не истечет.

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