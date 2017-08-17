﻿ Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти

Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены. Его слова в среду, 16 августа, передает lenta.ru со ссылкой на телеканал «Звезда».
Шубский сообщил, что актриса умерла после продолжительной болезни. Он добавил, что вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.
Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.
Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое».
«Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», - добавила она.
Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».
Напомним, что Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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