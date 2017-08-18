﻿ ​В районе аэропорта неизвестный открыл стрельбу из ружья

Инцидент произошел 17 августа в районе аэропорта Семея. Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу, передает Today.kz.
О стрельбе в районе аэропорта Семея, в результате которого был ранен один из местных жителей, сообщил ряд СМИ. В ДВД Восточно-Казахстанской области подтвердили информацию.
"Личность человека, производившего выстрел, уже установлена, сейчас полиция принимает меры по его задержанию. Во время стрельбы житель Семея получил легкое ранение", - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
По информации ДВД, стрелок открыл огонь во время ссоры.
Полиция города начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.
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