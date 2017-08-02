﻿ ​Актюбинские участковые ищут помощников

По программе "Молодежная практика", местная полицейская служба Актобе набирает на службу помощников участковых инспекторов полиции.
По молодежной практике смогут трудоустроиться молодые люди, получившие диплом не позднее трех лет назад по юридической и педагогической специальности и не имеющие опыта работы по специальности, в возрасте до 29 лет.
Продолжительность практики составляет шесть месяцев, заработная плата - 56 тысяч тенге.
По вопросам обращаться по адресу: ул.Бр.Жубановых, 289А, каб.25, 33. Контактные телефоны: 51-87-45, 90-72-89
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