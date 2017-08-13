﻿ Возмущенная абитуриентка обратилась к министру образования и науки Казахстана

Выпускница одной из столичных школ обратилась к министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву, считая, что государственные образовательные гранты в этом году были распределены не справедливо, сообщает Sputnik Казахстан.



Видео абитуриентки в социальной сети Facebook опубликовал общественный деятель Мухтар Тайжан. Он написал, что возникли "опять большие вопросы к министру Сагадиеву, сегодня у МОН собрались абитуриенты".



"Меня зовут Маликова Айгерим, я выпускница школы гимназии №17. Есть аттестат с отличием. Все, кто сейчас собрался, у нас у всех высокие баллы в отличие от тех, кто получил государственные гранты. Мы посмотрели в списках, многие из них обладатели знака "Алтын белгі". Но дело в том, что если министр образования Сагадиев сказал, что преимущественного права лишаются "алтынбельцийцы" и призеры республиканских и международных олимпиад и научных работ, то почему они не отвечают за свои слова?", — сказала девушка в опубликованном видео.



Выпускница считает, что всем должны дать равные возможности для того, чтобы "учиться, трудиться и развивать Казахстан".



Распределение грантов в вузы в этом году вызвал возмущение в обществе. В Минобразования даже выступили с разъяснением в минувшую пятницу. По словам директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобеновой, по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта.



"Понятно, что каждый родитель и абитуриент надеется на получение образовательного гранта. В этом году министерство добилось увеличения количества грантов на бакалавриат на 6 тысяч. Однако при выборе необходимо учитывать, что на разные специальности выделено различное количество грантов", — сказала Кобенова, добавив, что эта ситуация не нова.



Представитель МОН пояснила, что абитуриенты часто выбирают популярные юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и всегда большой конкурс. Поэтому баллы для получения грантов по разным специальностям и по ВУЗам часто сильно разнятся.



Также поступающие должны учитывать наличие сельских квот, а также квот, выделяемых другим льготным категориям для поступающих в вузы.