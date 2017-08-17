﻿ Полицейские обвинили руководство в несправедливом увольнении в Жамбылской области

Полицейские обвинили руководство в несправедливом увольнении в Жамбылской области

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Полицейские обвинили руководство в несправедливом увольнении в Жамбылской области

Двое бывших сотрудников Асиф Зейналов и Саят Нурахметов подали иски на своё руководство за то, что их уволили после поимки особо опасного преступника, передает 31 канал.

Сообщается, что уже почти полгода Асиф Зейналов и Саят Нурахметов судятся с руководством ДВД Жамбылской области и пытаются вернуть свои погоны.

9 марта в Шымкенте был убит 14-летний подросток. Он стал случайно жертвой перестрелки между соседями. Виновные с места скрылись. Сразу в нескольких областях был объявлен план «Перехват». В тот день Зейналова и Нурахметова выставили на пост у села Кордай.

«В тот день мы остановили машину. Чимкентская серия была. Начали проверять документы, у двоих их не было. Потом мой напарник позвонил начальнику взвода, спросил: «Что делать? Тут двое без документов». Нам сказали: «Ждите, сейчас вам перезвонят». Перезвонили с ДВД зам. начальника МПС полковник Хусаинов. Команду дал доставить их в РОВД», - сообщил бывший полицейский Зейналов.

Позже это и стало главным аргументом против полицейских. По пути в РОВД автомобиль задержанных свернул с дороги и скрылся. Поиски велись всю ночь. К месту прибыло подкрепление. К утру Зейналов и Нурахметов своими силами задержали главаря банды. Но вместо поощрения капитанов уволили из-за того, что они оставили пост.

«Конечно, обидно. Вроде бы поймали, хотя они ехали с самого Шымкента. Если бы они наш пост проехали, там уже и в Бишкек могли уехать, и вообще много куда можно было скрыться», - отметил Нурахметов.

Но смягчающим обстоятельством в деле это не стало. В ДВД Жамбылской области пока ситуацию не комментируют.

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