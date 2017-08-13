﻿ Оохотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии

Оохотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии

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Оохотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии

В Индии охотник по запросу властей застрелил слона, убившего 15 человек в двух штатах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Животному было 20-25 лет. Слон убил 11 человек и повредил несколько домов в штате Джаркханд с марта, до этого он, предположительно, разбойничал в соседнем штате Бихар, где лишил жизни четырех местных жителей.

Нейтрализацию опасного животного доверили охотнику Шафату Али Кхану. Он рассказал, что попытался сначала усыпить слона транквилизатором, но лекарство не сработало, и стрелок был вынужден открыть огонь на поражение. После смерти у слона удалили бивни, было принято решение похоронить его в лесу, по местному обычаю присыпав солью и цветами.

Кхан часто выполняет подобные заказы властей — это был уже седьмой убитый им слон. В прошлом году он также убил пять тигров и восемь леопардов, которые угрожали людям в других частях страны.

В Индии каждый день по меньшей мере один человек погибает при встрече с дикими животными, преимущественно слонами, уточняет Associated Press.

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