﻿ Найден убивающий рак витамин

Американские ученые установили, что витамин C эффективен для борьбы с лейкозами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает New Scientist, передает lenta.ru.

Эксперты установили, что витамин С восстанавливает активность гена TET2 в лейкоцитах, которая в случае лейкозов подавлена примерно наполовину по сравнению с физиологически нормальным уровнем. Именно патология TET2 является одним из факторов, позволяющих клеткам опухоли размножаться.

К подобным выводам авторы пришли, проведя опыты на мышах. Грызунам в течение 24 недель давали высокие дозы витамина С, по окончании эксперимента в контрольной группе, где животные не принимали соединение, было в три раза больше случаев аномальной концентрации лейкоцитов в крови, что является одним из признаков начинающегося лейкоза.

Эксперты отмечают, что данный способ борьбы с заболеванием затруднительно применить к людям, поскольку грызуны получали чрезмерно высокие порции витамина С - по сто миллиграммов (эквивалентно двум апельсинам) за инъекцию. Человеку потребовалось бы принимать примерно в три тысячи раз больше соединения, причем - внутривенно.